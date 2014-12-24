أحمد عيد: اعتذار كوزمين عن الأخضر.. قلق مصطنع

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد رعاية جديد مع شركة الاتصالات السعودية، تشمل مسابقات الكؤوس السعودية ولجنة الحكام والمنتخب ورعاية دوري "جميل" للمحترفين تقنياً، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.



وأكد أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم، عن وصول كوزمين إلى السعودية. وأضاف: "وصول المدرب كوزمين إلى مدينة الرياض سيكون مساء غد الأربعاء وتحديداً عند الساعة السابعة قادماً من دبي، وسيكون برفقته الطاقم الفني المساعد له، والمدرب اطلع على تقرير مفصل عن برنامج المنتخب السعودي، وناقش قائمة أسماء اللاعبين مع مدير المنتخب زكي الصالح" مشيراً إلى أن الأخبار التي ترددت حول اعتذار كوزمين عن قيادة المنتخب قلق مصطنع.

مضيفاً: "هناك ميزانية كبيرة مرصودة للمنتخب السعودي، ونأمل في أن يوفق منتخبنا الوطني في المنافسة على اللقب القاري الكبير، وأن يعود إلى الوطن بكأس البطولة، ونتمنى من الجميع جماهير وإعلام وقفة جديدة مع منتخب الوطن كما عهدناهم".

وحول المبالغ المالية التي سيتقاضاها كوزمين، أجاب عيد: "التعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كان بالتزام صادق، وتم تحديد راتب له سيتقاضاه، فهو حق مشروع له، والمملكة العربية السعودية تقدر كل شخص يعمل لديها".

وبين عيد أن سياسة اتحاد القدم اختلفت عن السابق، وأضاف:" كل مجلس ادارة وله سياسة، ونحن نختلف عن من سبقنا، ولجاننا تسير على انظمة ولوائح محددة".

ومن ناحيته، عبر الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب عن سعادته بهذا التوقيع. وقال: "هذا يوم تاريخي للكرة السعودية، لذلك حرصت على التواجد، وسعيد بهذه الرعاية التي ستساهم في تغطية مصاريف الاتحاد السعودي لكرة القدم، فبحول الله سيصل العائد إلى المستوى المأمول والمطلوب، ولو كان هناك عائد بمثل هذه الرعاية سوف تستفيد منها الأندية بمشيئة الله، ومتفائل بالاستثمار الرياضي للكرة السعودية".

ووجد الرئيس العام الفرصة سانحة للحديث عن أولاريو كوزمين، مدرب المنتخب الأخضر الحالي، وأتبع: "هو الخيار الثاني، إذ كان مدرب النصر السابق كارينيو الخيار الأول، إلا أنه وقع عقداً رسمياً مع النادي العربي القطري قبيل المفاوضات بأربعة أيام، وكوزمين تم الاتفاق من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم على راتب شهري سوف يتم دفعه من قبل الاتحاد، وهناك مدرب عالمي سيقود المنتخب السعودي عقب نهاية كأس الأمم الآسيوية المقبلة في أستراليا، بينما سيتم بعد أسبوعين الكشف عن جديد الخصخصة للكرة السعودية.

