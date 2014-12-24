أهلي جدة يبقي السومة في صفوفه حتى 2018

مدد أهلي جدة تعاقده مع السوري عمر السومة، متصدر هدافي الدوري السعودي، لمدة 3 أعوام مقبلة، ليبقى المهاجم في صفوف النادي الغربي حتى 2018.

وقالت إدارة الأهلي في بيان رسمي: "بدأت العديد من الأندية المحلية والخليجية بالتفاوض مع اللاعب، ومحاولة كسب خدماته، ولكن إدارة النادي الأهلي قطعت كل الطرق الممكنة للوصول إلى المهاجم السوري بتمديد عقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة، إضافة للموسمين اللذين سبق أن وقع فيهما مع الأهلي".

وكتب الأمير فهد بن خالد، رئيس الأهلي عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "تم ولله الحمد تمديد عقد الكابتن عمر السومة لثلاثة مواسم قادمة حتى 2018 أرجو من الله العلي القدير أن تكون سنوات خير للنادي وللكابتن عمر".

ويحتل السومة صدارة هدافي دوري جميل برصيد 15 هدفاً مع انتهاء الدور الأول، وبفارق 5 أهداف عن محمد السهلاوي وصيفه.