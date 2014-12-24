الأخضر يلغي تجمع الدمام.. ومؤتمر كوزمين

ألغى الجهازان الإداري والفني في المنتخب السعودي الخطة المقررة سلفاً بتجمع اللاعبين في الدمام، والمؤتمر الصحافي الذي سيعقده أولاريو كوزمين، المدرب المؤقت للأخضر، وذلك بسبب ارتباط البعثة برحلة طيران طويلة إلى ملبورن.

وقالت إدارة المنتخب السعودي عبر بيان صحافي: "تعتذر إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن إقامة مؤتمر صحافي للمدير الفني أولاريو كوزمين يوم غد الخميس نظراً لضيق الوقت، وذلك لارتباط بعثة المنتخب برحلة جوية متجهة إلى أستراليا".

وأضاف البيان: "سيتم التجمع في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر الخميس، ويتم بعدها التوجه مباشرة إلى مطار ملبورن الدولي، وعقب ذلك سيتوجه الأخضر إلى مدينة سيرف كوست الأسترالية حتى الثاني من يناير، وفي أواخر الشهر الجاري سيخوض لقاء ودياً أمام البحرين".