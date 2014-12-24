الدردور يقود الخليج إلى نصف نهائي كأس ولي العهد

قاد الأردني حمزة الدردور فريق الخليج إلى نصف نهائي كأس ولي العهد للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجل 3 أهداف في المباراة التي جمعته بالعروبة على أرض الأخير مساء اليوم الأربعاء.

وتقدم الخليج في الشوط الأول عقب تلقي الدردور كرة بينية خلف دفاع العروبة المتقدم، ليضعها على يسار الحارس رافع الرويلي، وفي سيناريو مشابه سجل الدرور الهدف الثاني أواخر الحصة الثانية، قبل أن يعود الشعلة إلى المباراة مباشرة بتسجيل وليد الجيزاني هدف من كرة رأسية.

وفي لحظات المباراة الأخيرة تلقى الدردور كرة تشابه تمريرتي هدفيه الأولين، وتجاوز رافع الرويلي ليضع الكرة في المرمى، ويعلن تأهل فريقه إلى نصف النهائي.

وسينتظر الخليج الفائز من مباراة الهلال وحطين في ربع النهائي، فيما يلتقي النصر والأهلي في المباراة الأخرى التي ستحدد طرف نهائي كأس ولي العهد في نسختها الحالية.