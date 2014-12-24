السويح: لن أعود إلى الشباب.. لا أريد المغامرة

أكد عمار السويح، المدرب التونسي، عدم عودته إلى تدريب الشباب من جديد، بعد أن تركه نهاية الموسم الماضي، وبات مطلباً لأنصار الشباب عقب انهاء عقد الألماني رينارد ستامب عقب الهزيمة من النصر نهاية الأسبوع الماضي.

وقال السويح، ضيف برنامج في المرمى:" حسب قراءتي للمشهد، فأنا لن أعود، وذلك لمصلحتي، الفرصة فاتت علي نهاية الموسم الماضي وذلك بسبب ظروف يعلمها القاصي والداني، وحقيقة لا أريد المجازفة مرة أخرى، وأريد المحافظة على الانجاز الذي حققته مع الفريق بالحصول على كأس الملك نهاية الموسم الماضي".

وواصل عمار الحديث عن تجاربه التدريبية، وقال:" في 80% منها كنت أدخل من الشباك وأخرج من الباب الكبير، هناك مغامرة لكن إلى حد معين"وأردف:" أشكر الأمير خالد بن سلطان والأمير خالد بن سعد وخالد البلطان على ثقتهم بقدراتي، لكن من الضرورة أن أنظر إلى مصلحتي، كما أشكر مسؤولي الاتحاد السعودي عندما فاوضوني على تدريب المنتخب، وهذا يشعرني كثيراً بالمسؤولية".

وعن متابعته للمنافسة في الدوري السعودي حالياً، أجاب:" النصر لازال متألقاً، والأهلي كنت أتوقع منه الأفضل، والشباب تراخى في الأمتار الأخيرة، أما الهلال فهو لازال يعاني من تبعات الخسارة الآسيوية، والاتحاد متذبذب".

وأعاد السويح تألق النصر إلى سياسة اضعاف المنافسين، ويقول:" يخطف اللاعبين الجيدين ولايترك فرصة للفرق المنافسة بالحصول على لاعبين أقوياء من الناحية الفنية، والعام الماضي لعب كثيراً بوجود أجنبي واحد أو إثنين، رغم أن هذا يكلفه مالياً".

