بيتوركا يعيد الاتحاديين إلى جبل علي من جديد

قرر الروماني فيكتور بيتوركا، مدرب اتحاد جدة، إقامة معسكر إعدادي للفريق في منطقة جبل علي، وذلك في الخامس من الشهر المقبل، بسبب توقف المنافسات الرياضية المحلية، نظراً لمشاركة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2015.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي الجدّاوي، فإن المعسكر الذي يقيمه الاتحاد للمرة الثانية خلال شهرين في ذات المنطقة، سيمتد حتى يوم 21 يناير، على أن يخوض الفريق مباريات ودية، إحداها أمام بونيدكور الأوزبكي قبل 5 أيام من انتهاء المعسكر.

ومنح بيتوركا لاعبيه 12 يوماً من الراحة، قبل العودة لإجراء الفحوص الطبية في مقر النادي.

يذكر أن اتحاد جدة سبق له إقامة معسكر إعدادي في هولندا تحت إشراف خالد القروني، المدرب السابق، فيما استغل بيتوركا توقف الدوري بسبب المشاركة في كأس الخليج لإعداد فريقه في معسكر احتضنته منطقة جبل علي.