داسيلفا: غاب الرئيس عن مباراة الشعلة.. فافتقدته

كشف خورخي داسيلفا، مدرب النصر عن رضاه التام على ما يقدمه الفريق منذ أن تولى تدريبه الشهر الماضي خلفاً للإسباني راؤول كانيدا الذي أقيل بعد مباراة التعاون.

وقال داسيلفا: "أشعر برضا تام عن ما قدمه اللاعبون والنتائج التي حققها، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك فترة توقف وسنناقش ذلك مع رئيس النادي القريب من الفريق والجهاز الفني، فهو رجل يتواجد معنا يومياً ونتبادل الأفكار بشكل متواصل"، وأردف: "افتقدناه اليوم في دكة الاحتياط، ولكن لظرف طارئ يعلمه الجميع، لم يحضر، لكن وجوده دائما مهم، وأتمنى للأمير تركي بن ناصر الشفاء من العارض الصحي الذي ألم به".

وتحدث خورخي عن جماهير النصر، ويقول: "الكلمات تعجز عن شكرهم، بعد أن عدت استقبلوني بشكل جيد، وهذا ترك أثراً إيجابياً في نفسي، وهم مصدر الدعم الكبير لنا، وسنعمل بجد واجتهاد بشكل كبير مستقبلاً".

وعن التغيير القادم في صفوف الأصفر، قال داسيلفا: "لا يوجد حتى الآن أي شيء، لكن خلال الفترة المقبلة سنناقش الأمر مع الجهاز الإداري".