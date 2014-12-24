سعود كريري.. خيار لم يتخل عنه 8 مدربين للأخضر

منذ أن منح سعود كريري الفرصة للانضمام إلى قائمة الأخضر في يوليو 2001، بات لاعب الوسط الذي بدأ مشواره شرقي السعودية، عنصراً هاماً في قوائم المدربين الذين تعاقبوا على تدريب منتخب السعودية، وصولاً إلى أولاريو كوزمين الذي اختار اللاعب المخضرم ضمن القائمة التي ستغادر إلى ملبورن للمشاركة في كأس آسيا 2015.

ويعود الفضل بوجود كريري في القائمة الدولية إلى السلوفيني سلوبودان سانتراش، مدرب الأخضر السابق، عندما اختار اللاعب الشاب آنذاك ضمن خياراته لأول مرة، وحينها كان كريري اللاعب الوحيد من لاعبي دوري الدرجة الأولى في المباراة التي انتهت بهدف لمصلحة الأخضر أمام كوريا الشمالية وديا قبل 14 عاماً.

وبعد رحيل سانتراش، اختار ناصر الجوهر اللاعب الأسمر ضمن قائمته التي واجهت الإمارات ودياً في ذات العام، إلا أن كريري لم يلتحق في البعثة التي غادرت إلى كوريا الجنوبية واليابان للمشاركة في المونديال الآسيوي.

وعندما حضر الهولندي جيرارد فاندرليم، وضع ثقته في كريري، لاعب القادسية، ليكون ضمن قائمته الأساسية في بطولة العرب 2002، ولعب المباراة الأولى أمام البحرين التي انتهت لمصلحة الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وواصل كالديرون الاعتماد على كريري بعد رحيله إلى اتحاد جدة، وكان ضمن 11 لاعباً لعبوا مباراة كالديرون الأولى أمام الكويت في بطولة الخليج 2004، وحينها قلب الأزرق نتيجة المباراة إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

وبعد الاستعانة بماركوس باكيتا، اختار البرازيلي لاعب المحور لمتثيل منتخب السعودية في مباراة ودية أمام السويد استعداداً لكأس العالم 2006، وشارك في مباريات دور المجموعات في المونديال الألماني، قبل أن يُقال باكيتا ويعود أنجوس لاختياره في المباراة الأولى له أمام الإمارات في سنغافورة صيف 2007.

وبعد عودة ناصر الجوهر، اختار كريري لمواجهة سنغافورة في مباراته الأولى أمام سنغافورة في تصفيات كأس العالم 2010.

ولم يتبع جوزيه بيسيرو خطى من سبقه، ولم تتضمن قائمته التي قابلت العراق في الرياض شهر مارس 2009 في مباراة ودية من كريري، وكرر البرازيلي المؤقت روجيريو موريس ذلك القرار في مباراته الودية أمام الأردن في البطولة التي احتضنتها عمان صيف 2011.

ووضع فرانك ريكارد ثقته في لاعب المحور عندما اختاره أساسياً في مباراة تصفيات كأس العالم أمام عمان صيف 2011، وكذلك كان قرار لوبيز كارو الذي استعان به في وسط الملعب أمام الصين في أولى مهمات الرجل الإسباني مطلع 2013.