كوزمين يستدعي عوض خميس وغامدي الاتحاد إلى الأخضر

أعلن أولاريو كوزمين، مدرب الأخضر، قائمة اللاعبين المغادرين إلى أستراليا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2015 الشهر المقبل، وشهدت قائمة المدرب الروماني ضم عوض خميس من النصر وعبدالرحمن الغامدي مهاجم اتحاد جدة للمرة الأولى في مسيرتهما الدولية.

وأختار كوزمين كلاً من: وليد عبدالله ، عبدالله العنزي ، عبدالله السديري في حراسة المرمى، و حسن معاذ ، سعيد المولد ، عبدالله الزوري ، ياسر الشهراني ، أسامة هوساوي ، عمر هوساوي ، ماجد المرشدي ، معتز هوساوي كمدافعين.

وفي خط الوسط، وقعت اختيارات كوزمين على سعود كريري ، إبراهيم غالب ، وليد باخشوين ، عوض خميس ، تيسير الجاسم ، سلمان الفرج ، مصطفى بصاص ، يحيى الشهري ، سالم الدوسري ، نواف العابد ، فهد المولد، وفي الهجوم جاء كلاً من ناصر الشمراني ، نايف هزازي ، محمد السهلاوي وعبدالرحمن الغامدي.

وسيغادر الأخضر إلى ملبورن صباح يوم الجمعة لخوض المرحلة الأولى من الاستعداد، قبل أن لعب مباريات ودية في أستراليا وخوض مباريات المجموعة التي تضم كلاً من أوزباكستان والصين وكوريا الشمالية.

