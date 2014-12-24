"ولي العهد": الشمراني يقود الهلال إلى تجاوز الاتحاد



صعد الهلال إلى الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتحاد 3-2 في المباراة التي احتضنها ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الدور ثمن النهائي.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة مستغلا عاملي الأرض والجمهور ونجح مهاجمه مختار فلاتة في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 8 دقائق إثر تعرضه لإعاقة من الكوري كواك مدافع الهلال، تصدى لها البرازيلي ماركينيو وأودعها في شباك عبدالله السديري.

وعاد الهلال ورتب أوراقه سريعا ونجح في إحراز التعادل عن طريق متوسط ميدانه سلمان الفرج الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله سعود كريري ووضع الكرة من فوق حارس الاتحاد هاني الناهض.

وواصل الهلال سيطرته وبدأ بشن هجماته نحو مرمى أصحاب واستطاع مهاجمه ناصر الشمراني من ترجيح كفة فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعدما حول عرضية الروماني بينتلي برأسه في مرمى الاتحاد.

حاول الاتحاد العودة سريعا إلى المباراة ونجح قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بتسجيل هدف التعادل عن طريق جناحه السريع عبدالفتاح عسيري الذي اخترق الدفاع الهلالي ووضع الكرة على يمين الحارس عبدالله السديري.

الشوط الثاني أتى عكس الشوط الأول إذ كان عنوانه الفرص الضائعة والتي بدأها مهاجم الاتحاد الذي كاد أن يخطف هدفا ثانيا لفريقه بعدما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري برأسه لتجد الحارس الهلالي السديري الذي تصدى لها بصعوبة.

الرد الهلالي كان سريعا عن طريق صانع ألعابه البرازيلي نيفيز الذي أهدر هدفا محققا بعدما حول عرضية ياسر الشهراني بقدمه مرت بجانب الأيسر الاتحادي.

واستمرت الاثارة وتواصلت الأهداف المهدرة بعدما أخفق لاعب الاتحاد فهد المولد في استغلال تمريرة زميله محمد نور المميزة ليسددها خارج الخشبات الثلاث.

وهدأت المباراة في الدقائق العشر الأخيرة إلى أن رضي الفريقين بالتعادل لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

في الشوط الإضافي الأول استمر الهدوء الذي انتهى عليه الشوط الثاني ووضح الاجهاد على اللاعبين ونجح البرازيلي نيفيز عند الدقيقة 98باستغلال التمركز الخاطئ لدفاع الهلال ومرر كرة ذكية للمهاجم ناصر الشمراني الذي وضعها من فوق الحارس الاتحادي هاني الناهض.

وحاول الاتحاد العودة الى المباراة في الشوط الاضافي الثاني واندفع نحو مرمى الهلال الذي كاد أن يحرز هدفه الرابع من كرة مرتدة إذ وجد سالم الدوسري نفسه أمام مرمى الاتحاد وسدد الكرة لتجد الحارس هاني الناهض الذي تصدى لها بصعوبة.

واستمر اندفاع الاتحاد ورفض لاعب الهلال سالم الدوسري أن يسجل الهدف الرابع للمرة الثاني بعد تلقى تمريرة مميزة من سلمان الفرج لينفرد بالمرمى ويضع الكرة على يسار الناهض لتجد القائم الأيسر الذي تصدى لها

