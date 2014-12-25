اعتماد تصاميم 20 نادياً سعودياً.. بدون مضمار

اعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير عبدالله بن مساعد، المخططات التصميمية الخاصة بإنشاء 20 نادياً في مختلف مناطق السعودية، والتي قام بتصميمها أحد المكاتب الهندسية السعودية مع شركة بريطانية متخصصة في تصاميم الملاعب الرياضية، وكذلك التصاميم الموحدة لثلاثة نماذج من الملاعب بسعات مختلفة ومقرات ضيافة الشباب.
وستكون الملاعب الجديدة دون مضمار على غير ما تعوده الرياضيون في مقرات الأندية السابقة، فيما تبلغ سعة الاستادات الرياضية في الملاعب 8 آلاف مقعد، وتشمل المشروعات ملعبين، أحدهما لكرة القدم والآخر للفئات السنية، على أن يكون الأخير مزودا بمضمار لألعاب القوى.
وتم في الملاعب استحداث أساليب تصميمية مختلفة تعتمد على توافقها مع البيئة والحرص على الجمع بين تقليل تكاليف الإنشاء واختصار زمن التنفيذ مع الاهتمام بالجوانب الاستثمارية للأندية، فيما سيتم البدء في تنفيذها قريبا.