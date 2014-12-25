اعتماد تصاميم 20 نادياً سعودياً.. بدون مضمار

اعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير عبدالله بن مساعد، المخططات ‏التصميمية الخاصة بإنشاء 20 نادياً في مختلف مناطق ‏السعودية، والتي قام بتصميمها أحد المكاتب الهندسية السعودية ‏مع شركة بريطانية متخصصة في تصاميم الملاعب الرياضية، ‏وكذلك التصاميم الموحدة لثلاثة نماذج من الملاعب بسعات ‏مختلفة ومقرات ضيافة الشباب.‏

وستكون الملاعب الجديدة دون مضمار على غير ما تعوده الرياضيون في مقرات الأندية السابقة، فيما تبلغ سعة الاستادات الرياضية في الملاعب 8 آلاف مقعد، وتشمل المشروعات ملعبين، أحدهما لكرة القدم والآخر للفئات السنية، على أن يكون الأخير مزودا بمضمار لألعاب القوى.

وتم في الملاعب ‏استحداث أساليب تصميمية مختلفة تعتمد على توافقها مع البيئة ‏والحرص على الجمع بين تقليل تكاليف الإنشاء واختصار زمن ‏التنفيذ مع الاهتمام بالجوانب الاستثمارية للأندية، فيما سيتم البدء في تنفيذها قريبا.