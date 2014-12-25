المطلق: قائمة كوزمين لم يخترها مدربون

كشف صالح المطلق، مساعد لوبيز كارو مدرب الأخضر المقال، أنه لم يستشره أحد في القائمة التي أعلنها أولاريو كوزمين للمغادرة معه إلى أستراليا ظهر اليوم الخميس.

وقال المطلق الذي حل ضيفاً على برنامج في المرمى: "ليس لي أي علاقة بالقائمة التي أعلنت، كما أن عبداللطيف الحسيني عضو اللجنة الفنية قال إنه لم يقم باختيار الأسماء، وكذلك زميله يوسف خميس الذي نفى ذلك عبر وسائل الإعلام، أما يوسف عنبر وهو ثالث الأعضاء فليس هناك أي تواصل بيننا".

وأبدى اللاعب الدولي السابق رأيه بالقائمة، ويقول: "جيدة، لكنها تعتمد على توظيف كوزمين لتلك الأسماء التي استدعاها" وأتبع: "أستغرب غياب شايع شراحيلي وجمال باجندوح، فهما لاعبان جيدان ويضيفان الكثير فنيا".

وبيّن المطلق أنه طالب بعوض خميس قبل بطولة الخليج، وأضاف: "في القائمة التي سلمتها كارو، كان عوض موجوداً، لكنه رفض".

ويرى المطلق أن الثلاثي المستبعد مستقبلاً يصعب تحديده، ويضيف: "هناك مباريات ودية ستحدد القائمة النهائية، لكن من الصعب تحديد هذا اللاعب أو ذاك" مشيراً إلى أن كوزمين يحتاج الوقت لأن يتشرب اللاعبون خططه التكتيكية.

وأكد المطلق أنه لم يوقع عقداً مع اتحاد القدم السعودي رغم عمله كمساعد مدرب في المنتخب، ويقول: "أحمد عيد رفض العقد، وقال لي إن موضوع عقدي لديه".

وحول ابتعاده عن دكة البدلاء في بطولة الخليج، أجاب: "لوبيز طلب مني تقارير فنية عن المنافسين، وبالتالي لم يكن هناك أي فرصة لوجودي بجانبه" وأتبع:" نحن المنتخب الوحيد الذي يتواجد فيه 3 إداريين على الدكة، فالدكتور عبدالرزاق وزكي الصالح والفرشان كلهم كانوا يجلسون بجانب المدرب، ومن باب أولى ترك مساحة لتواجد الفنيين".