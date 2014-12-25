الموهوب كنبة.. يرفض عرض اتحاد جدة

باتت إدارة اتحاد جدة في مشكلة حقيقية إزاء تجديد عقد ماجد كنبة، لاعب الفريق الأول وقائد المنتخب السعودي الأولمبي الذي يدخل الفترة الحرة خلال الأيام المقبلة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة هواوي للمنتخبات الخليجية، والتي ستبقيه في صفوف الأخضر حتى نهاية يناير المقبل.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت"، فإن كنبة رفض العرض الاتحادي المقتضي بارتباطه في صفوف الفريق لخمس سنوات مقبلة لقاء 500 ألف ريال سنوياً، بدلاً من 300 ألف ريال سنوياً التي كان يتقاضاها بعد توقيعه العقد الاحترافي الذي شارف على الانتهاء.

وأكدت المصادر أن كنبة طالب بحصوله على المبالغ المتأخرة التي لم يستلمها من عقده السابق والبالغة قرابة 450 ألف ريال، قبل التوقيع، بيد أن العرض المقدم من إدارة الاتحاد يتضمن الارتباط مقابل الحصول على رواتب شهرية دون مقدم عقد.

وفي ذات الاتجاه، شرعت أندية منافسة للحصول على خدمات اللاعب الدولي الشاب، خصوصاً بعد الأداء الذي قدمه مع الأخضر الأولمبي، وهو ما أجبر الروماني فيكتور بيتوركا على إعادة ضمه إلى قائمة الفريق الأول، بعد إبعاده من قبل خالد القروني مطلع الموسم.

وأمام ذلك، رفض أسامة الغامدي، وكيل أعمال اللاعب، التعليق على تلك المعلومات، وقال لـ"العربية.نت": "اللاعب سيذهب إلى معسكر المنتخب الأولمبي يوم الأحد القادم، وبعد عودته سيكون لكل حادث حديث".

ولم يشارك كنبة مع اتحاد جدة في أي مباراة في دوري هذا الموسم، سواء تحت قيادة القروني أو عمرو أنور وحتى الروماني فيكتور بيتوركا.