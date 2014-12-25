النصر يحمّل طبيب المنتخب السعودي مسؤولية مشاركة غالب

غادر إبراهيم غالب محور النصر ضمن بعثة المنتخب السعودي التي استقلت الطائرة، ظهر الخميس، إلى أستراليا للمشاركة في نهائيات القارة الآسيوية.

ورغم الجبيرة التي لفت كف وذراع اللاعب الشاب فإنه استجاب لطلب الروماني كوزمين أولاريو مدرب الأخضر، الذي طلب منه الالتحاق بصفوف الأخضر وعرض إصابته مجددا على طبيب المنتخب السعودي، أملا في إيجاد حل علاجي طبي يسمح بمشاركته.

ووفق الأحاديث التي دارت بين زكي الصالح مدير المنتخب وغالب، نقل الأول للاعب رغبة المدرب الملحة في انضمامه للفريق الوطني، وأنه إحدى الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها في النهائيات الآسيوية، فيما أكد اللاعب أن الطبيب الذي عالجه منعه من العودة للتدريبات قبل أربعة أسابيع، إلا أن المدرب طلب انضمامه وعرض إصابته على طبيب الفريق لإيجاد جبيرة خاصة تمكنه من اللعب.

وطبقا للتقرير الطبي الذي حصل عليه غالب من طبيبه المعالج، وتنشر "العربية.نت" صورة عنه وعن تقرير الأشعة، يعاني اللاعب من كسر في كف يده اليسرى، وأنه لا يستطيع العودة إلى مزاولة الرياضة قبل أربعة أسابيع.

أمام ذلك، طلب مسؤولون في نادي النصر من إدارة المنتخب السعودي تزويدهم بخطاب رسمي، يشعرهم بأن مشاركة غالب في التمارين والمباريات خلال المعسكر تأتي تحت مسؤولية وقرار الجهاز الطبي للمنتخب، حتى لا تتفاقم إصابته إلى وضع أخطر.