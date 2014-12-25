الهلال يفتح خط المفاوضات مع المالي يتبارا

فتح الهلاليون خط المفاوضات مع المالي مصطفى يتبارا، مهاجم طرابزون سبور التركي، ليكون خياراً أجنبياً في فترة الانتقالات الشتوية، معوضاً غياب ياسر القحطاني المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وناصر الشمراني الموقوف في دوري أبطال آسيا.

ووفقاً لمصادر "العربية" فإن آنا ماريا برودان، وكيل الأعمال الرومانية، وزوجة لورينت ريجيكامف، بدأت التواصل مع النادي التركي للتخلي عن المهاجم الذي انضم إليه هذا العام، وطلب الأتراك مبلغ 3 ملايين ونصف المليون يورو ثمناً للتخلي عن اللاعب الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فيما عرضت برودان تسديد المبلغ على مدة عامين، وهو ما قد يجعل المبلغ المالي يرتفع أكثر.

وأكدت ذات المصادر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يملك رغبة شديدة بارتداء قميص الأزرق، لكن الأمور مازالت في بدايتها.

وبرز يتبارا مع فريق غانغامب الفرنسي الذي لعب له بين عامي 2011 – 2014، وسجل له 43 هدفاً خلال 102 مباراة.

ويعرف مصطفى على الصعيد الدولي مع منتخب مالي بأنه أحرز هدف التعادل في مباراته الدولية الأولى أمام الجزائر عام 2010، وأسهم بوصول بلاده إلى المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.