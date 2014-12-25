تشكيلة الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي

توزعت القائمة المثالية للأسبوع 13 التي يختارها محللو "في المرمى" بين أربعة اندية فقط ، تصدرها النصر بانتزاعه 6 مقاعد ، فيما ظهر 4 لاعبون جدد في القائمة.

وحصد عبد الله العنزي خانة حارس المرمى الأفضل بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع. وحافظ حارس النصر على شباكه نظيفه امام الشباب، كما شارك في جميع مباريات فريقه وولج مرماه 9 أهداف في الدور الأول.



وفي الظهير الأيمن يطل خالد الغامدي للمرة الأولى بعد ان اقنع المحللين في مباراته أمام الشباب، وكانت التحاماته ناجحة بنسبة 77%، وفي قلب الدفاع يحافظ عمر هوساوي على مكانه للأسبوع الثاني على التوالي والسادس لهذا الموسم، وبجانبه الهوساوي أسامة الذي عاد إلى الخانة بعد غياب امتدَ 4 أسابيع بعد تمكنه من تخليص الكرة في 56 مناسبة، ونسبة التحاماته الناجحة 81%.



ورغم لعبه في متوسط الميدان، إلا أن عوض خميس طار بمِقعد الظهير الأيسر، لعب 580 دقيقة حتى الآن في الدوري.

وفي الجانب الأيسر من خط الوسط، انتزع الخانة يحيى الشهري بعد هدفه في الشباك الشبابية الذي أعاده الى التشكيلة بعد غيابٍ امتدَ 8 أسابيع، وصنع خلال الموسم 3 أهداف.

وفي الوسط الأيمن اختار محللونا لاعب الفتح حمدان الحمدان، هدفاه في شباك العروبة ساهما في إعادته للقائمة بعد غياب أسبوعين.

أما بخانة محور الارتكاز فاحتفظ بها إبراهيم غالب للاسبوع الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم، سجل هدفين خلال مشواره هذا الموسم مع الأصفر، وإلى جانبه محمد نور في القائمة المثالية للمرة الأولى هذا الموسم، صنع 20 فرصة، ودقة تمريره وصلت 70%.



في الهجوم جاء عبد الرحمن الغامدي للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن سجل هدف فريقه الوحيد أمام الأهلي، وبجانبه صاحب هدف التعادل في مباراة الديربي، عمر السومة الذي سجل حتى الآن 15 هدفاً.

واختار محللو البرنامج يحيى الشهري كأفضل لاعب في الجولة، أما مدربه خورخي داسيلفا فكان الأبرز على صعيد المدربين.

وحصل الإسباني دافيد بوربلان على أفضل حكم، وأشهر خلال ديربي جدة 3 بطاقات صفراء.

