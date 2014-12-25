ودية أهلي جدة والبارسا تبحث عن موعد مناسب

رفضت إدارة برشلونة الإسباني طلب نظيرتها في أهلي جدة حول إقامة مباراة ودية بين الطرفين في فبراير المقبل، وذلك بسبب ازدحام جدول الفريق الكاتالوني في ذلك الشهر.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت"، فإن إدارة النادي السعودي طلبت إقامة المباراة في الفترة التي تعقب كأس آسيا 2015، بدلاً من الموعد المحدد سلفاً من قبل الخطوط القطرية، راعي الفريقين، في يناير من العام المقبل، لكن إدارة برشلونة التي سيدخل فريقها في الجولات الحاسمة من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك اعتذرت وطلبت تحديد موعد بديل.

وحتى اللحظة لم يتم تحديد الموعد من قبل النادي الإسباني، فيما مازال الملعب الذي سيحتضن المباراة غير معلوم حتى الآن.

وسيخوض برشلونة 4 مباريات في الدوري الإسباني، يبدؤها بمواجهة فياريال على أرضه في اليوم الأول من فبراير، ويذهب إلى الباسك لملاقاة أتليتك بلباو في اليوم الثامن، قبل أن يعود إلى أرضه لملاعبة ليفانتي وملقا يومي 15 و22، وفي 24 من الشهر ذاته سيذهب إلى مانشستر للعب مباراة ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام مانشستر سيتي.

أما الأهلي فسيلاقي يوم 17 فبراير الفائز من مباراة المحلق (3) وذلك للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، على أن تحدد المباريات المتبقية عند إصدار لجنة المسابقات السعودية جدول الدور الثاني من الدوري، ومباراة نصف نهائي كأس ولي العهد والنهائي في حال تأهله.