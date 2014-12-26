الأخضر يصل ملبورن.. ويكتفي بالجاكوزي والساونا

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم إلى مطار ملبورن الدولي بأستراليا عبر طائرة خاصة نقلته من الرياض.

وانتقلت بعثة المنتخب فور وصولها إلى مدينة سرف كوست مقر معسكر الأخضر، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمنتخب، استعداداً لخوض منافسات كأس آسيا 2015 م.

وبعد وصوله إلى سرف كوست، أجرى المنتخب الأول أولى حصصه التدريبية في المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني استعداداً لخوض منافسات كأس آسيا 2015م، وذلك في صالة الحديد بمقر إقامة المنتخب وأجرى أولاريو كوزمين تمارين استرجاعيه للاعبي المنتخب واختتمت الحصة التدريبية بالساونا والجاكوزي .

وسيجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية واحدة على ملعب سبرنق كريك نايتشر ريزرف عند السادسة والنصف مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام أول15 دقيقة من انطلاقة التدريبات.