المنتخب السعودي يتدرب مع أطفال أستراليا

أعلن نادي سرف كوست الأسترالي لمواطني المقاطعة عن إمكانية إدخال أبنائهم في حصة تدريبية مع لاعبي المنتخب السعودي مساء الأحد المقبل أثناء تواجد الأخضر في المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2015.

وعبر موقعه الرسمي قال النادي الأسترالي: "ستكون هناك حصة تدريبية مع لاعبي المنتخب السعودي الذين يقيمون معسكراً في المقاطعة، وبإمكان الأطفال المشاركة واستعراض مهاراتهم مع اللاعبين الدوليين لقاء 15 دولاراً أسترالياً للحصة التدريبية التي ستمتد لساعة ونصف، بحضور مايك كوبر مدرب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي السابق".

ولا تملك مدينة توركوي في مقطاعة سرف كوست أي إرث أو حاضر يتعلق بكرة القدم، فيما تبقى رياضة الجري على الشاطئ الأمر الأكثر مشاهدة في تلك المدينة.

وتعتبر سرف كوست، أحد أحدث المقاطعات الأسترالية التابعة لولاية فيكتوريا، حيث تم دمج مقاطعتي وينتشيلسي وباربول في العام 1994، لتكون المقاطعة الجديدة التي تضم 28 قرية يعيش فيها قرابة 25 ألف نسمة في اليوم الحالي.

وعلى صعيد كرة القدم، لا تملك المقاطعة الصغيرة سوى نادٍ واحد يُدعى سرف كوسف لكرة القدم، ويلعب في دوري الدرجة الثالثة الأسترالي، فيما تذكر سجلات المقاطعة تكوين لاعب دولي أسترالي وحيد وهو أدريان ليجر، الذي يلعب في صفوف ملبورن فيكتوري حالياً، ومثل أستراليا في مباريات ودية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وتبقى رياضة الجري على الشواطئ الطويلة أحد أهم النشاطات الرياضية التي يقوم بها قاطنو المقاطعة، مستفيدين من الشواطئ الممتدة لـ44 كيلومتراً، فيما يوجد عدد من الأندية التي تختص بلعب كرة القدم الأسترالية واليخوت وسباقات الدراجات النارية.

