النجوم المسلمون أمام نجوم السعودية في "المدينة"

سيكون كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وفرانك ريبيري والمهدي بن عطيه لاعبا بايرن ميونخ الألماني، وأردا توران نجم أتليتكو مدريد أمام نجوم الدوري السعودي للمحترفين في مباراة ودية تحتضنها المدينة المنورة يوم 28 مايو المقبل.



وبالإضافة إلى النجوم الذين سبق ذكرهم، سيلعب سيدو كيتا وفريدريك كانتوي وأبو ديابي، ومحمد أبو تريكة في فريق نجوم العالم المسلمين، وذلك للمرة الثانية بعدما احتضنت مكة المباراة الأولى أواخر العام الميلادي المنصرم.



وتم تحديد ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مسرحاً للمباراة الاستعراضية، على أن يكون الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة راعيا لها، وبحضور الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب.

