فهد بن خالد: نظام آسيا مبهم.. وسنخسر في كل الحالات

كشف الأمير خالد بن فهد، رئيس أهلي جدة أن نظام تقديم لائحة الفريق للاتحاد الآسيوي قبل مباراة المحلق مبهم وغير مفهوم، وهذا ما دعى النادي الغربي إلى التواصل مع اتحاد القارة الصفراء لشرحها.

وقال الأمير خالد بن فهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" :" إحدى الفقرات تقول يحق للنادي استبدال اللاعبين أو الإضافة قبل المباراة بأسبوع، كما أننا نستطيع التبديل بين لاعبي القائمة الأولية، وسنترك خانات لاضافة لاعبين رغم أن البند لايسمح سوى بإضافة 4 لاعبين فقط، وهذا دفعنا للتواصل مع الاتحاد الآسيوي لشرح ذلك".

وبيّن رئيس الأهلي أنهم قدموا خطاباً للاتحاد الآسيوي اليوم، وأضاف:" احتياطاً أرسلنا الخطاب، وتركنا خانات فارغة للاستفادة منها لاحقاً، وإذا لم نجد حلاً مع الاتحاد القاري فإننا سنتواصل مع الاتحاد السعودي لمساعدتنا".

وحول التكاليف المالية التي ستكبد النادي الغربي الخسائر في حال الإبقاء على اللاعبين المراد تغييرهم، أجاب:" سنتكلف أموالاً في كلا الحالتين، لكني متفائل بأننا نقدر على إضافة الأسماء التي نريد".

