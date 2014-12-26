مدير طرابزون: نجاح أدريان النصر قاد الهلال إلى مصطفى

أكد سيرهارد ألتينجي، المدير الرياضي لنادي طرابزون سبور التركي، ورود اتصال من وكيل الأعمال أنا ماريا برودان، زوجة لورينت ريجيكامف مدرب الهلال للاستفسار عن وضع المالي مصطفى ياتابارا، بيد أنهم لا يريدون التفريط باللاعب إلا في حال وصول العرض المناسب.

وقال ألتينجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى": "أنا ماريا هي إحدى من اتصلوا بنا هاتفيا حول مصطفى وسألت عن وضعية اللاعب ووضعه البدني والفني وحسب ما سمعت فإنها تناقشت مع زوجها مدرب الهلال، وذلك سبب رغبتها بالاتصال بنا"، وأردف: "نحن قدمنا لاعبا جيدا للدوري السعودي وهو أدريان ومستواه كان مميزا معنا وقدم أداء جيدا في النصر، لذلك بات لدى طرابزون سمعة جيدة في الكرة السعودية".

وأكد سيرهارد أنه لم يتلقَ حتى اللحظة أي عرض رسمي، وأضاف: "لم نتلقَ عروضا رسمية لكن بعض الأشخاص اتصلوا بنا وقالوا إنهم من الهلال والنصر وأبدوا رغبتهم بثلاثة لاعبين لدينا من ضمنهم مصطفى، تحدثنا معهم لكن لا عروض رسمية"، وأردف: "نحتاج إلى عرض مكتوب للانتقال إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات وإذا ناسبت الأمور جميع الأطراف من لاعبين وإدارة الناديين بما يحقق مصلحة طرابزون والسعوديين".

وبين المدير الرياضي: "لم أتحدث مع مصطفى حول أي شيء حتى الآن، لأننا لم نصل إلى العروض الرسمية، ولا أرغب بشغل تفكيره بهذه الأمور، وفي حالة اتفاقنا مع أي طرف يرغب بخدماته فإنني سأتحدث معه حول الخطوة".