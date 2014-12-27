اتحاد جدة يوقع 4 عقود استثمارية للألعاب المختلفة

وقع اتحاد جدة 4 عقود استثمارية لرعاية فرق كرة السلة والطاولة والطائرة والجمباز، وذلك مع شركات استقدام وسياحة ومدارس خاصة وشركة مياه.

وأبرم إبراهيم البلوي، رئيس النادي الغربي عقد رعاية مع شركة جيهان للسياحة لرعاية فريق كرة السلة، وجيهان للاستقدام لرعاية فريق كرة الطائرة، وذلك مع حازم اللحياني رئيس مجلس إدارتي الشركتين في مقر النادي، بحضور أعضاء مجلس ادارة النادي.

ووقع البلوي مع مدارس منارة أم القرى بحضور مديرها العام أحمد خوج وذلك لرعاية فريق كرة الطاولة، فيما تم التوقيع مع شركة مياه منعا مع مديرها التنفيذي ياسر الحربي، لرعاية فريق لعبة الجمباز.

وقال جمال عارف، المتحدث الرسمي باسم النادي في البيان الذي نشره الاتحاد عبر حسابه في "تويتر": "الاتحاد هو صاحب الأولوية في إبرام عقود رعاية استثمارية تؤمن مداخيل مالية لألعابه المختلفة"، وأتبع: "النتائج المميزة والبطولات المحلية والخارجية التي تحصدها ألعاب نادي الاتحاد هي من دفعت الشركات للحرص على الاستفادة من مكانة فرق النادي في وضع إعلاناتها على قمصانها".

