الإرهاق يبعد الزوري والعابد عن تدريب الأخضر

خرج نواف العابد وعبدالله الزوري من تدريب المنتخب السعودي على ملعب سيموندز في مقاطعة سرف كوست الأسترالية، بسبب تعرضهم للإرهاق.

وفضل الجهاز الطبي استبعاد نواف العابد من تدريب اليوم، على أن يعود في تدريبات يوم الأحد، فيما بقي عبدالله الزوري خارج القائمة التي شاركت في الفترة الثانية من الحصة الثانية، واكتفى بالجري حول الملعب.

وقسم أولاريو كوزمين تدريب الأخضر إلى فترتين، الأولى خصصها لتدريب لاعبي الدفاع الثمانية عند الخامسة والنصف من عصر اليوم بتوقيت أستراليا، وركز فيها على تحركات المدافعين في الضربات الثابتة واللعب المتحرك وطريقة المراقبة.

وخصص كوزمين الفترة الثانية لتعريف اللاعبين بطريقة اللعب والتحرك التكتيكي داخل أرض الملعب، قبل اختتامها بمناورة تكتيكية.