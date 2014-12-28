أهلي جدة: وسائل إعلام تحاول التأثير على قضية المولد

اتهمت إدارة أهلي جدة بعض وسائل الاعلام بمحاولة التأثير على سير قضية انتقال لاعبها سعيد المولد إلى الاتحاد، وهي القضية التي لازالت منظورة لدى لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي، مؤكدةً بأنها ستتبع جميع الطرق النظامية التي تكفل لها حقها سواءً كانت محلية أم دولية.

وقال الأهلي عبر بيان رسمي:" قامت إدارة النادي خلال الشهرين الماضيين بإجراء العديد من الاستشارات القانونية من بعض المتخصصين في الأنظمة الرياضية الخاصة بكرة القدم محلياً ودولياً، و تم تقديم مذكرة قانونية للاتحاد السعودي لكرة القدم مرفق معها الوثائق الرسمية المكونة من ( 60) صفحة يوم الثلاثاء الماضي، كما حرص النادي خلال الفترة الماضية على عدم الخوض في القضية إعلامياً، في الوقت الذي نملك في النادي كافة الوثائق التي تعزز موقفنا".

وختم النادي الغربي بيانه قائلاً:" وإدارة النادي الأهلي إذ تعلن موقفها وكذلك احترامها للاتحاد السعودي ولجنة الاحتراف، لتؤكد حرصها على حفظ حقوق النادي وكذلك اللاعب سعيد المولد الذي أكد في خطابه للجنة الاحتراف كافة الملابسات والتزييف الذي تعرض له، كما أكد في خطابه رغبته بالبقاء في الأهلي وعدم اللعب لغيره من الأندية، ولذلك يؤكد النادي الأهلي وقوفه مع اللاعب".

يذكر أن سعيد المولد ،الظهير الأيمن في صفوف الفريق قد وقع عقداً مع اتحاد جدة مطلع الموسم، قبل أن يتراجع عنه بسبب اخفاء وكيل أعماله عرض الأهلي للتجديد، على أن تصدر لجنة الاحتراف حكمها بالقضية يوم 10 من الشهر المقبل.

