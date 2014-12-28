كريري والسهلاوي يتفقان على "التركيز"

شدد سعود كريري، قائد المنتخب السعودي، على أهمية التركيز في المرحلة الحالية للوصول إلى الهدف الذي يبحث الأخضر عن تحقيقه في منافسات بطولة كأس آسيا 2015.

وقال كريري: "نحتاج إلى التركيز الكبير في المرحلة الحالية لتحقيق الهدف الذي نبحث عنه من خلال هذه المشاركة، ونحن قدمنا هنا من أجل المنافسة وليس المشاركة، فإمكانيات الأخضر على جميع الصعد تجعله قادراً على المنافسة، وهذا لن يتحقق إلا بحرص الجميع وبذل الجهد".

ومن جانبه، قال محمد السهلاوي إن المجموعة الحالية من لاعبي المنتخب السعودي قادرة على إسعاد الشعب ورسم البسمة على شفاه الجماهير التي تنتظر عودة الأخضر من أستراليا ظافراً بالفوز.

ويقول السهلاوي: "نحتاج إلى الاستفادة من الحصص التدريبية والتركيز، فهذان الأمران سيصبان في مصلحة المجموعة ككل، وسنكون قادرين على تحقيق النتائج الإيجابية التي نبحث عنها جميعاً".

وحول أولاريو كوزمين، المدرب المؤقت للمنتخب السعودي، أجاب: "لا أشعر بأنه غريب عنا، فهو يعرفنا جميعاً، ولديه أسلوب يتناسب مع كل اللاعبين".

وعلى الصعيد الميداني، خصص كوزمين الحصة التدريبية الصباحية ليوم الأحد بتمارين التقوية والجري حول الملعب، واختتم الجزء الأول منها بتدريبات خاصة تعتمد على لعب الكرة من لمسة واحدة، فيما حول الجزء الثاني للنواحي التكتيكية من خلال تطوير العمل الدفاعي والتركيز على التحرك السليم واستخلاص الكرة وإقفال المساحات أمام المنافس والتعامل مع الكرات العرضية وسط مشاركة نواف العابد وعبدالله الزور بعد الراحة التي حصلا عليها مساء أمس.

وفي الحصة الثانية التي أقيمت مساء، شرح كوزمين للاعبين نهجه الهجومي، وبدأ التدريب بتقسيم لاعبي المنتخب إلى فريقين، الأول يضم لاعبي الدفاع والآخر بقية اللاعبين، للتركيز على طريقة التحرك السليم في مركز الدفاع، فيما اعتمد في الجزء الثاني على تدريبات بناء الهجمة وتفعيل الأدوار الهجومية، وفي النهاية توجه اللاعبون إلى الصالة الصحية.