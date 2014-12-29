كوزمين يؤكد: لا أفكر في نهائي كأس آسيا

أكد أولاريو كوزمين، مدرب المنتخب السعودي، أنه لا يضع لقب كأس آسيا 2015 هدفاً مباشراً له، ويبحث من خلال مشاركته القصيرة مع الأخضر على التدرج بالأهداف وتحقيقها خطوة بخطوة.

وقال كوزمين في تصريحات نقلها موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: "لدي مجموعة من الخطوات، وكل واحدة تختلف عن الأخرى، وأسعى إلى التدرج في تحقيقها عبر تنفيذ كل خطوة بدقة ونجاح". وأتبع: "التركيز منصب على لقاء يخوضه المنتخب السعودي، ونبحث عن الفوز في كل مباراة وليس فقط التركيز على المباراة النهائية التي تحتاج إلى تجاوز جميع الأهداف الأولية التي وضعناها".

وبين المدرب الروماني المؤقت أنه لا يخشى من الفوارق البدنية الكبيرة بين لاعبيه ولاعبي منتخبي الصين وأوزباكستان. وأضاف: "هم أقوياء بدنيا، وهذا صحيح، لكني أمتلك منتخباً متفوقاً من الناحيتين اللياقية والمهارية، ونستطيع تجاوز تلك المنتخبات متى ما كان لاعبو الأخضر حاضرين بشكل جيد".

ووعد كوزمين جماهير الأخضر برسم البسمة على شفاههم، وأردف: "سأعمل دائماً من أجل الأفضل، على الرغم من صعوبة المرحلة، لكني سأسخر كل الإمكانيات من أجل إسعاد الجماهير ومن وثق بي".