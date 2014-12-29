مرعي والخضير ينضمان إلى حكام النخبة في آسيا

بات مرعي عواجي وتركي الخضير حكما الساحة، وفهد العمري ومحمد العبكري وخلف زيد الحكام المساعدين ضمن حكام النخبة الآسيوية، بعد اجتيازهم دورة حكام النخبة للقارة الصفراء التي احتضنتها دبي لمدة 6 أيام.

واجتاز الحكام الخمسة الاختبارات اللياقية واختبارات قانون اللعبة باللغة الإنجليزية والحالات المعروضة عبر الفيديو، وهي الاختبارات التي يضعها اتحاد اللعبة القاري استعداداً للمنافسات التي يشرف عليها في بطولات الأندية والمنتخبات.

وبعد اجتياز الخماسي السابق اختبارات دورة النخبة، أصبحت السعودية تملك 9 حكام، وهم فهد المرداسي وعبدالله الشلوي وبدر الشمراني الذين اجتازوا اختبارات النخبة في كوالالمبور قبل الدخول في منافسات بطولة كأس آسيا المقبلة في أستراليا.