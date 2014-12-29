هوساوي ومعاذ: البحرين ستكشف أخطاءنا قبل البطولة

اعتبر أسامة هوساوي، مدافع المنتخب السعودي، أن معسكر الأخضر المقام حالياً في مقاطعة سرف كوست الأسترالية، أفضل حل لتدارك ضيق وقت الاستعداد قبل بداية بطولة كأس آسيا 2015 في التاسع من الشهر القادم.

وقال هوساوي: "المعسكر يمتلك كافة الإمكانيات التي تساعدنا على مواكبة الفترة الحالية، وكذلك يسهل لنا التأقلم على الأجواء المناخية، والحصول على ساعات تدريبية كافية، وكذلك التغلب على ضيق الوقت الذي يحاصر المنتخب السعودي".

وحول المباراة الودية التي ستجمع الأخضر بالمنتخب البحريني، قال هوساوي: "هي مواجهة مهمة كونها ستمكن كوزمين من الوقوف على مستويات اللاعبين، وتطبيق التكتيك المناسب للاعبين.. ونحن بالنهاية وصلنا إلى هنا للمنافسة في بطولة تجمع نخبة منتخبات القارة".

ووافق حسن معاذ هوساوي في ما قاله عن مباراة البحرين، وأضاف: "دائماً ما كانت المباريات الودية فرصة كبيرة للوقوف على آخر استعدادات المنتخب وكشف الأخطاء التي يعاني منها الفريق قبل الدخول في المنافسة الكبيرة، التي نحتاج إلى دخولها بصورة تليق باسم منتخب البلاد".

وعن صعوبة المنافسات في كأس آسيا، أجاب: "هي صعبة وقوية، لكن من يتعامل مع كل مرحلة على حدة سيحصل على الكأس في النهاية".