وديّات البحرين تسبق إخفاقات الأخضر

لم يلاقِ المنتخب السعودي نظيره البحريني في أي مباراة ودية وصولاً إلى العام 2005، حيث تواجها في أول مباراة خارج إطار بطولة الخليج والبطولات الرسمية، حيث ستكون مباراة الغد رقم 7 في تاريخ مواجهات المنتخبين ودياً.

وفي أول المباريات الودية التي استعد خلالها الأخضر بلقاء البحرين، انتصر السعوديون بهدف سعود كريري في مايو، قبل التغلب على الكويت وأوزباكستان بعدها بشهر في تصفيات كأس العالم 2006 بـ3 أهداف نظيفة، وحينها تأكد تأهلهم إلى نهائيات مونديال ألمانيا.

وتقابل المنتخبان في شهر أغسطس 2008، وحينها فاز الأخضر بهدف ياسر القحطاني، وذلك استعداداً لبطولة الخليج 2007 التي أقيمت بعد ذلك التاريخ بـ4 أشهر، وخرجت السعودية من دور نصف النهائي أمام الإمارات المضيف بهدف الدقائق الأخيرة من إسماعيل مطر.

ولعب المنتخبان مرتين شهري نوفمبر وديسمبر 2008، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2010، وفازت السعودية برباعية نظيفة في المباراة الأولى عن طريق نايف هزازي وفيصل السلطان ورضا تكر، وفي المباراة الثانية خسرت بهدف حسين مكي، وكانت النتيجة خسارة السعودية أمام الكوريتين الجنوبية والشمالية بهدفين أمام الأولى وهدف نظيف أمام الثانية.

وسجل أسامة هوساوي هدفاً في مباراة ودية جمعت المنتخبين في شهر ديسمبر 2010، استعداداً لكأس آسيا 2011 الذي استضافته قطر، وخرجت السعودية من الدور الأول في تلك البطولة برصيد أبيض من النقاط.

وسبق أن تواجه المنتخبان في بطولات كأس الخليج، وكان آخرها مباراة دور المجموعات في النسخة الأخيرة التي فاز بها الأخضر بثلاثية نظيفة، فيما كانت مباراة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2010، التي تعادلت بها البحرين في الدقائق الأخيرة هي آخر مواجهة جمعت المنتخبين في إطار مباريات التأهل إلى المونديال.