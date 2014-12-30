أبرز أحداث كرة القدم السعودية في 2014

إبراهيم البلوي رئيساً لاتحاد جدة بعد فوزه بالانتخابات (يناير):

بعد استقالة محمد فايز أواخر العام الماضي، بقي عادل جمجوم مكلفاً حتى عُقِدت انتخابات رئاسة نادي الاتحاد، وحينها فاز إبراهيم البلوي بأغلبية الأصوات على منافسه أحمد كعكي.

الهلال يخسر كأس ولي العهد بعد احتكار دام 6 أعوام (فبراير):

اختلف المنافسون في مباريات النهائي، وبقي الهلال بطلاً للكأس السعودية منذ 2008، لكنه خسر ذلك اللقب المحبب أمام غريمه النصر الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ليحقق لقبه الأول في ذات البطولة منذ 40 عاماً.

النصر بطلاً للدوري السعودي لأول مرة منذ 19 عاماً (مارس):

بعد غيابه عن لقب الدوري السعودي الممتد من 1995، تعادل النصر في شهر مارس مع جاره الشباب بهدف ليحقق اللقب.

أبريل:

هبوط الاتفاق إلى دوري الدرجة الأولى:

بعدما كان أول أبطال السعودية خارجياً، والنادي الوحيد الذي حقق الدوري بلا خسائر، تلقى الاتفاق هدفاً بنيران صديقة في اللحظات الأخيرة ليسقط إلى دوري الدرجة الأولى.

علاقة كارينيو والنصر تصل خط النهاية:

بعدما قاد الأوروغوياني دانييل كارينيو، النصر، إلى الثنائية المحلية، لم يتفق المدرب اللاتيني مع إدارة الفريق العاصمي على بنود العقد الجديد وبعض الشروط، ليعلن الطرفان نهاية علاقتهما بعد شد وجذب.

رعاية الشباب تقيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد جدة:

بسبب الخلافات داخل مجلس إدارة اتحاد جدة، قررت رعاية الشباب إقالة الأعضاء، والإبقاء على إبراهيم البلوي وأمين عام النادي، وبسبب هذا القرار توجه المقالون إلى ديوان المظالم للاعتراض على هذا القرار.

مايو:

افتتاح ملعب "الجوهرة" بجدة:

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، افتتح ملعب الملك عبدالله في جدة، وكان ذلك في نهائي كأس الملك بين الأهلي والشباب.

الشباب بطلاً لكأس الملك:



تجاوز الشباب كلاً من النصر والهلال والاتفاق، قبل أن يسجل لاعبوه 3 أهداف في المباراة النهائية أمام الأهلي ليخرج بآخر ألقاب الموسم.

استقالة خالد البلطان من رئاسة الشباب بعد 8 أعوام:

الرئيس الناجح والمثير للجدل دائماً، أعلن استقالته عبر برنامج "في المرمى" بعد عدة سنوات تزعم فيها كرسي رئاسة النادي العاصمي.

الهلال يقيل سامي الجابر بعد نهاية الموسم الأول:

بعد الخروج من الموسم بلا ألقاب، اجتمع أعضاء شرف الهلال نهاية الموسم لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل الفريق، وبعدها قررت إدارة الأزرق إقالة سامي الجابر وتعيين الروماني لورينتو ريجيكامف.

عودة خالد بن سعد إلى رئاسة الشباب (يونيو):

بعد رحيل البلطان من رئاسة الشباب، بقي الكرسي فارغاً، ليتقدم الرئيس الذهبي للمنصب بعد سنوات طويلة من الغياب.

الشباب بطلاً لكأس السوبر السعودي بركلات الترجيح على النصر (أغسطس):

بعد تقدم محمد السهلاوي بهدف للأصفر، أعاد نايف هزازي الكفة في الشوط الأول، وامتدت المباراة حتى ركلات الترجيح عندما أضاع لاعبو النصر ركلتين جزائيتين، ويطير بعدها الشباب بأول ألقاب الموسم.

الهلال يبلغ نهائي كأس آسيا بعد 12 عاماً (سبتمبر):

فاز الهلال ذهاباً بثلاثية نظيفة عن طريق الشمراني ونيفيز، وفي الإياب لم تؤثر عليه الخسارة بهدفين مقابل هدف سجله الشمراني أيضاً، ليصل نهائي كأس دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

أكتوبر:

الأهلي يرتبط مع الخطوط القطرية بعقد رعاية 3 مواسم:

وقع الأهلي عقد رعاية مع شركة الخطوط القطرية، لتكون الأخيرة أول مستثمر أجنبي في كرة القدم السعودية.

عودة حسين عبدالغني للمنتخب أمام الأوروغواي:



بعد غياب دام 5 أعوام، استدعى الإسباني لوبيز كارو، قائد النصر حسين عبدالغني إلى قائمة الأخضر التي ستلاقي الأوروغواي ولبنان ودياً في جدة.

نوفمبر:

سيدني يخطف بطولة كأس دوري أبطال آسيا من الهلال:





خسر الهلال ذهاباً بهدف تومي يوريتش، وفي الإياب لم يستطع لاعبو الأزرق التسجيل في مرمى كوفيتش، ليحصل ويسترن سيدني واندررز على لقبه الأول في البطولات القارية.

افتتاح باهت لكأس الخليج:

احتضنت الرياض بطولة كأس الخليج للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وفي يوم الافتتاح بقيت أغلب مقاعد الملعب فارغة من الحضور الجماهيري.

لوبيز كارو يفقد منصبه بعد خسارة قطر:

سجل خوخي بوعلام هدفاً من تسديدة قوية في الشوط الثاني، لتظفر قطر باللقب الخليجي الثالث، ويفقد لوبيز كارو منصبه بعد عام و8 أشهر.



الاتحاد السعودي يستعين بكوزمين مدرباً مؤقتاً للأخضر (ديسمبر):



بعد محاولات لم يكتب لها النجاح مع المدربين، تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الروماني كوزمين لتدريب منتخبه في بطولة كأس آسيا، ويعود بعدها إلى أهلي دبي حيث يعمل.