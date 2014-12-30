الهلال يرتق دفاعاته بجحفلي الفيصلي

بدأ الهلال صفقاته الشتوية مبكراً هذا الموسم، وأعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن توصله إلى اتفاق مع نظيره الفيصلي لانتقال مدافع الأخير محمد جحفلي إلى صفوف الأزرق ابتداءً من يناير القادم.

وعبر بيان رسمي قال الهلاليون إنهم خطفوا اللاعب الذي اقترب من الدخول في فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، فيما قالت مصادر إن الصفقة بلغت 14 مليون ريال، حصة النادي العنابي منها تربو على 8 ملايين ريال، فيما سيحصل اللاعب على 2.4 مليون ريال، تمثل الحد الأعلى من سقف الرواتب.

وسبق أن ربط جحفلي بالانتقال إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية، نظير المستويات التي قدمها مع الفيصلي خلال الموسم الجاري.

