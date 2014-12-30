الأخضر يستعد لآسيا بهزيمة ثقيلة من البحرين

هز البحرينيون شباك الأخضر السعودي في أولى المباريات الودية التي يلعبها الأخير قبل الدخول في منافسات كأس آسيا 2015، في مواجهة لم يسجل فيها السعوديون سوى هدف واحد عن طريق نايف هزازي.

وعلى استاد سيموندز بمدينة جيلونغ الأسترالية، اختار كوزمين تشكيلة من العناصر الاحتياطية للدخول في أولى التجارب الودية التي يخوضها الأخضر تحت قيادته، وبعد 20 دقيقة سجل فوزي عايش من نقطة الجزاء أول أهداف منتخب البحرين، وبعد 5 دقائق عزز سامي الحسيني تقدم الأحمر لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل لاشيء.

وفي الشوط الثاني، قلص نايف هزازي النتيجة بعد دقيقتين من البداية، الا أن اسماعيل عبداللطيف سجل هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يحرز فوزي عايش الهدف البحريني الرابع.

وسيلعب الأخضر أمام كوريا الجنوبية يوم الأحد القادم، على أن يلاقي الصين في أولى مبارياته بالبطولة في العاشر من يناير.



