كوزمين يقرر استبعاد غالب..عوض.. والغامدي

استبعد أولاريو كوزمين كلاً من إبراهيم غالب وعوض خميس وعبدالرحمن الغامدي من قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في بطولة كأس آسيا 2015.

وعبر صفحة المنتخب السعودي على "تويتر"، قالت إدارة الأخضر إن اللاعبين الثلاثة سيستمرون مع المنتخب حتى العاشر من يناير، وهو موعد مباراة المنتخب السعودي مع الصين، وذلك بطلب من المدرب الروماني.

وبحسب أنظمة البطولة، فإن لكل منتخب الحق بتعديل قائمته قبل 6 ساعات من أول مباراة يخوضها في المنافسات.

واستبعد غالب من قائمة المنتخب السعودي التي شاركت في بطولة الخليج الماضية تحت قيادة الإسباني لوبيز كارو، فيما كان هذا المعسكر الأول على الصعيد الدولي لكل من عوض خميس وعبدالرحمن الغامدي.