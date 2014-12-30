"العالمية صعبة قوية" شرارة الخلاف بين ناصر والمشجع

تناقل مشجعو كرة القدم السعودية فيديو قصيرا صوره هاوٍ لناصر الشمراني، مهاجم المنتخب السعودي، وهو يتلاسن مع أحد المشجعين قبل مباراة السعودية الودية، أمس الثلاثاء، أمام البحرين في إطار تحضيرات الفريقين لنهائيات آسيا التي تنطلق في أستراليا التاسع من يناير.

ويظهر في الفيديو مجموعة من أنصار المنتخب السعودي أمام الممر الواصل بين غرف اللاعبين والملعب ينادون بأسماء لاعبي الأخضر، قبل أن يظهر ناصر الشمراني ويمد يده دافعا وجه أحد المشجعين بقوة، فيما يتبادل الاثنان بعض الشتائم، ويعلو صوت المشجع بكلام قبيح وبذيء، فيما آخرون ينادون المهاجم الدولي بلقبه المعروف "الزلزال".

وطبقا لمراسل "العربية.نت" الموجود في الحدث، قال المشجع لحظة ظهور ناصر الشمراني وبعض لاعبي الهلال: (جو الزلايب)، واستمر في الاستهزاء والضحك مع اقتراب ناصر وقال :" العالمية صعبة قوية"، فدفعه الأخير على وجهه وكسر نظارته، ويستمر مراسل "العربية" في سرد القصة: بعد ذلك جاء إداريو المنتخب السعودي وطلبوا تسجيل الفيديو من المشجع، فرد قائلا: إنه لم يسجل أي شيء، فيما انتشر الفيديو بعد دقائق من الحادثة. وطبقا لمصادر خاصة داخل المنتخب السعودي، فتحت إدارة البعثة السعودية تحقيقا في الموضوع، وقد يطال الشمراني عقوبة الإنذار والحرمان من المكافآت.

وتباينت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الفيديو القصير، إذ هاجم كثيرون المهاجم الشمراني، مطالبين بعقوبته، وأنه نجم لا ينبغي أن يستجيب لأي محاولات استفزاز من الجماهير الرياضية، فيما قال آخرون في تعليقاتهم إن ردة فعل الشمراني طبيعية بعد أن وجه له المشجع كلمات سباب طالت عائلته.

ولقي الفيديو القصير رواجا هائلا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأ المتابعون وسما تصادمت فيه ردود الأفعال بين مدافع ومهاجم.

يذكر أن ناصر الشمراني يعد المهاجم الأبرز في الكرة السعودية في العقد الأخير، وتوج قبل أسابيع بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعد نجاحه في قيادة الهلال إلى الدور الثاني، فيما يخضع اللاعب أيضا لعقوبة الوقف ثماني مباريات بسبب بصقه على لاعب أسترالي في نهائي آسيا للأندية بين الهلال وسيدني الأسترالي.