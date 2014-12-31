الكسار: أحب الرائد.. لكني أريد الرحيل عن صفوفه

يعترف أحمد الكسار، حارس الرائد، أنه لايعرف وجهته المستقبلية كونه لازال لاعباً مع الرائد ولم يصله أي عرض رسمي بخلاف الأخبار المتواترة حول رحيله إلى أحد الأندية الكبيرة في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الكسار الذي حل ضيفاً على برنامج "في المرمى" :" لم يصلني أي عرض، وكل ماذكر حول رحيلي مجرد اجتهادات صحفية" وأتبع:" أريد إفادة النادي، ورئيس الرائد رحب بالفكرة مادامت راغباً بالرحيل".

وحول أهازيج جماهير الرائد في المباراة الأخيرة، والتي اعتبرها بعض منهم المباراة الأخيرة للحارس الشاب بقميص فريقهم، أجاب:" لم أتواصل مع أي شخص يمثل أي نادي، أما عن الجمهور فهو يتأثر بما يسمع ويقرأ من أخبار".

وأعلن أحمد عن رحيله من صفوف الرائد، وأكد:" لن أجدد للرائد. أنا أحب هذا النادي، لكني أحتاج التجديد، وترك مساحة للحراس الآخرين".

وبيّن الكسار أنه لم يفرض شروطاً على إدارة اتحاد جدة، وأضاف:" لم أطلب منهم شيكا مصدقة مثلما قيل، أعيد وأكرر أنني لم أتواصل مع أي رئيس لأي نادي".

وأكد الكسار أن مستقبل الحراسة في الرائد لن يكون مظلماً بعد رحيله، مشيراً إلى وجود حراس جيدين في صفوف الفريق وينتظرون الفرصة.

