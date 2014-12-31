جدول الدور الثاني يهدد جماهيرية الشباب والنصر

ستكون جماهيرية الشباب والنصر الأكثر تأثراً في القسم الثاني من مباريات دوري جميل الذي أعلنته لجنة المسابقات السعودية، بعد تعارض إقامة مباريات فريقي العاصمة في أيام تحتضن مباريات كبار أوروبا في الدوري.

وسيلعب الفريقان 3 مباريات في توقيت يقارب مباريات كبيرة في الدوري الإسباني، حيث يلاقي الشباب ضيفه الأهلي في السابع من مارس المقبل، في نفس التوقيت الذي يلعب فيه قطبا العاصمة الإسباني ريال مدريد وأتليتكو مدريد أمام فالنسيا وأتليتك بلباو في سبيل البحث عن قمة لا ليغا التي يتصارع عليها الناديان رفقة برشلونة.

ويلعب الشباب مع الهلال وفي نفس الوقت يستضيف النصر المتصدر وصيفه الأهلي في 22 مارس في نفس توقيت مباراة كلاسيكو إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة الذي يلعب على أرض ملعب كامب نو، وفي الرابع من أبريل يلعب النصر مع الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة أثناء مباراتي ليفربول وأرسنال الإنجليزيان، وقمة ألمانيا بين دورتموند وبايرن ميونخ.

وفي العاشر من مايو، يلعب الهلال والنصر في ديربي الرياض، والأهلي والاتحاد في ديربي جدة، وفي وقت مقارب سيكون روما مستعداً لمنازلة ميلان في الدوري الإيطالي، وريال مدريد يحاول الخروج من اختبار فالنسيا الصعب.

وكان فريقا النصر والاتحاد قد لعبا مباراتيهما الأخيرة في دوري جميل بنفس توقيت مباراتي ريال مدريد وبرشلونة الأخيرتين في الدوري الإسباني، حيث كانت مواجهة كلاسيكو السعودية في 23 مارس الماضي وهو ذات التاريخ الذي واجه فيه برشلونة الريال في ملعب الأخير، فيما كانت المباراة الثانية بين النصر والاتحاد يوم 25 أكتوبر الماضي، في نفس توقيت مباراة الكلاسيكو الإسباني.

ولعب النصر والأهلي في الموسم الماضي مباراتيهما في الدوري في نفس توقيت 3 مباريات إنجليزية كبيرة، حيث كانت المباراة الأولى يوم 31 أغسطس 2013 وهو اليوم الذي التقى فيه ليفربول ومانشستر يونايتد، وتوتنهام وأرسنال في ديربي شمال لندن، أما المباراة الثانية فكانت يوم 29 ديسمبر من العام الماضي، وهو نفس توقيت مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

