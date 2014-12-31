غالب وهوساوي في المستشفى..واللاعبون يتجولون بملبورن

دخل إبراهيم غالب إلى أحد المستشفيات في سرف كوست، للكشف على الإصابة التي يعاني منها في كف اليد، وتجددت في لقاء الأخضر والبحرين الودي يوم أمس.

وتوجه غالب برفقة إداريي المنتخب السعودي إلى مستشفى محلي لعمل أشعة على إصابة الكسر بأحد أصابع يده، كون الالآم عاودته مجدداً في المباراة الودية، فيما تحيط الشكوك بمعتز هوساوي الذي يعاني آلاماً في الفخذ، وذهب كذلك إلى المستشفى للكشف عليها، بانتظار ما ستسفر عنه الفحوصات.

ومنح أولاريو كوزمين، مدرب الأخضر، لاعب المنتخب جولة حرة في مدينة ملبورن التي تبعد عن سرف كوست قرابة ساعة ونصف، وبقي فيها اللاعبون لمدة 8 ساعات.

وميدانياً، بقي اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية أمام البحرين لإجراء تمارين استرجاعية، فيما خاض اللاعبون الباقون تمرينا على أرضية الملعب، وسط مشاركة سالم الدوسري بعد الشفاء من نزلة البرد التي عانى منها.

