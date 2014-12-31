مايو.. شهر الديربيات في الدوري السعودي

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي جدول الدور الثاني من مسابقة دوري جميل، حيث تقرر أن تبدأ الجولة الـ14 في الخامس من فبراير المقبل، على أن يستمر الدور حتى منتصف مايو المقبل.

ووفقاً لما نشره الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، فإن الدوري سيشهد توقفاً وحيداً مع نهاية مارس المقبل، وتم كذلك مراعاة الأندية المشاركة خارجياً بعد اجتماع عقده ممثلوهم مع اللجنة.

وستكون مباريات الفرق الكبيرة في 12 من فبراير عندما يلتقي الهلال بمضيفه الأهلي، ويلعب الأهلي مع الشباب في الرياض يوم 7 مارس، فيما يلعب أهلي جدة مع النصر في الرياض يوم 22 مارس وفي نفس اليوم يلعب الهلال مع الشباب، وفي الرابع من أبريل يستضيف اتحاد جدة نظيره النصر، وبعدها بـ13 يوماً يلعب الاتحاد مع الهلال في الرياض.

وسيكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر في عاشر أيام مايو وهو ذات اليوم الذي يلعب فيه الشباب مع الاتحاد في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وبعد 5 أيام يلعب النصر مع الشباب ويواجه الاتحاد نظيره الأهلي في ديربي جدة.