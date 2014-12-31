مكتشف نيمار يعتذر عن تدريب الأخضر

قدم البرازيلي لوتشو نيزو اعتذاره عن تدريب المنتخب السعودي الأولمبي بسبب ظروفه الصحية التي تمنعه من إكمال المهمة مع الأخضر.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي: "أبلغ وكيل المدرب إدارة المنتخب الأولمبي بعدم مقدرته على السفر خلال يوم 27 لتعرضه لوعكة صحية على أن يحدد موعد آخر لوصوله وهو يوم 30 ديسمبر، عقبها في يوم 29 ديسمبر زود المدرب البرازيلي لوتشو نيزو إدارة المنتخب السعودي الأولمبي بتقارير طبية توضح تعرضه لمشاكل صحية في القلب تحول بينه وبين بدء مهمته الفنية مع المنتخب".

وقال اتحاد القدم السعودي إن المدرب السعودي بندر الجعيثن سيكمل المهمة رفقة مساعديه صالح المحمدي ومحمد العبدلي، وذلك لتحضير الأخضر لبطولة الخليج الأولمبية

ويعرف لوتشو، واسمه الحقيقي لويس أنطونيو نيزو، بأنه مدرب فئات البرازيل السنية سابقاً، وأحد الذين ساهموا باكتشاف نيمار، نجم برشلونة الحالي وقائد منتخب السامبا.