فتحي الجبال يتولى تدريب الشباب خلفا لغوتيريز

أعلن نادي الشباب تعيين المدرب التونسي فتحي الجبال، والانفصال عن ألفارو جوتيريز من أوروجواي، وبعد يوم واحد من خسارة ثقيلة 4-صفر أمام الهلال في كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم.



وكتب الشباب في حسابه على تويتر: "إدارة النادي تنهي عقد مدرب الفريق الأول ألفارو جوتيريز والجهاز الفني المساعد وتعين المدرب التونسي فتحي الجبال".



وظهر الشباب بشكل متواضع أمام الهلال في قبل نهائي كأس ولي العهد أمس الجمعة كما خسر 1-صفر أمام التعاون في آخر مبارياته بدوري المحترفين في 25 ديسمبر الماضي.



ويحتل الشباب - الذي خسر خمس مرات في آخر ست مباريات بالدوري - المركز السادس برصيد 18 نقطة من 13 مباراة ويتأخر بفارق 15 نقطة عن الأهلي والهلال فريقي القمة.



ولم يقتصر التغيير في تعيين الجبال - الفائز مع الفتح بلقب الدوري السعودي 2013 - بل أعلن الشباب إنهاء عقد ماوريسيو أفونسو المهاجم القادم من أوروجواي، والتعاقد مع الجزائري محمد يطو هداف وفاق سطيف والبرازيلي كاميلو فارياس لمدة موسمين لكل منهما