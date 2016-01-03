المعيبد: لم تصلنا خطابات الأندية.. ونتفهم مخاوفها

أكد عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لم يتلقوا أي خطابات رسمية من قبل الأندية السعودية، بشأن عدم خوض مواجهاتها في الأراضي الإيرانية، مؤكدا في الوقت ذاته تفهمهم الشديد في الاتحاد السعودي لهذه الدوافع والمخاوف.

وقال المعيبد في حديثه لـ"نشرة أخبار الرياضة": "لم تصلنا خطابات رسمية من قبل الأندية السعودية حتى نهاية عمل اليوم الأحد، بشأن عدم خوض مواجهاتها في الأراضي الايرانية".

وأضاف: "نتفهم في الاتحاد السعودي هذه الدوافع والمخاوف، بخوض مثل هذه المواجهات في الأراضي الإيرانية خلال الفترة المقبلة، سنقوم بدراسة ذلك تماما، وضع بهذا الشكل لا يمكن أن نقبله ولن نتعامل معه".

وزاد القول: "كنت على اتصال مع أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة، وأخبرني بأنه سيقوم بإجراء اتصال مع الأمير عبدالله بن مساعد، حيال ذلك الأمر، وفي النهاية أي توجه للدولة تجاه هذا الجانب، سننفذ كامل التعليمات بكل حذافيرها".

