رفض استئناف اتحاد جدة في دعوى الرهيب

أيدت لجنة الاستئناف قرار غرفة فض المنازعات، ورفضت استئناف نادي اتحاد جدة، بشأن الدعوى المرفوعة من قبل اللاعب راشد الرهيب، وإلزام النادي الغربي بدفع مليون ومائة ألف للاعب.

وكتب اتحاد الكرة السعودي، عبر صفحته الرسمية في تويتر: "الاستئناف ترفض استئناف نادي الاتحاد، وتؤيد قرار غرفة فض المنازعات في الدعوى المرفوعة من اللاعب راشد الرهيب.

وزاد البيان: "إلزام نادي الاتحاد أن يدفع للمدعي راشد الرهيب، مبلغاً وقدره مليون ومائة ألف ريال".

ومثل الرهيب الاتفاق واتحاد جدة، قبل أن يعود مجددا للساحل الشرقي عبر بوابة هجر الموسم الحالي.



