عبدالله بن مساعد يعلن الموافقة على تمويل الهلال والنصر

أعلن الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، الموافقة على الطلبين اللذين تقدم بهما ناديا النصر والهلال، وذلك من أجل الحصول على تمويل بنكي لتسديد الديون التي أثقلت كاهل خزينتهما خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك عبر المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير عبدالله بن مساعد، ظهر الاثنين، والذي أعلن من خلاله الموافقة على الطلب المقدم من قبل الناديين العاصميين، رغبة في حماية الناديين من غرامات مالية أو عقوبات إدارية ستلحق بهما، إضافة لتوفير النادي بما لا يقل عن 20% من تسويات قد يواجهها خلال قادم الأيام.

وقال عبدالله بن مساعد: "المبلغ الذي يحصل عليه النادي سيدخل في نطاق الديون الداخلية، وستطبق عليه الشروط التي تم الإعلان عنها سابقاً، حول منع تسجيل اللاعبين المحليين أو الأجانب في حال استمرار المديونيات وقت حلول فترة التسجيل الصيفية المقبلة".