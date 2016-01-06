الأخضر الأولمبي يخسر أمام العراق بثلاثية نظيفة

خسر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم الأربعاء أولى مواجهاته الودية خلال معسكره الحالي المقام في دولة الإمارات، أمام المنتخب العراقي الأولمبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "ذا سيفنز"، ضمن استعدادات كلا المنتخبين لبطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما.

وشهدت المواجهة، متابعة المشرف العام على المنتخب الأولمبي صالح أو نخاع، إضافة للمدير الفني للمنتخبات السعودية البلجيكي جان فان وينكل.

من جهته يخوض الأخضر الأولمبي غدٍ الخميس، مواجهته الودية الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي، على ملعب نادي الشباب الإماراتي في تمام السادسة وعشرين دقيقة.

الجدير بالذكر أن الأولمبي السعودي، سيخوض أولى مواجهاته في بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عام بقطر، في الثالث عشر من يناير الجاري، أمام منتخب تايلاند، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.