جلفان اتحاد جدة يجري عملية الرباط الصليبي

أجرى تركي الجلفان، لاعب اتحاد جدة، عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تحت إشراف الدكتور لافال، بمستشفى بوبا كرومويل في لندن.

وكتب النادي الغربي، عبر صفحته الرسمية في تويتر: "يقوم لاعب الاتحاد تركي الجلفان بعملية جراحية، تحت إشراف د.لافال، بمستشفى بوبا كرومويل في لندن".

وزاد اتحاد جدة: "تمت عملية تركي الجلفان - ولله الحمد - بإشراف فريقنا الطبي ود.لافال في مستشفى بوبا كرومويل".

وتعرض الجلفان للإصابة في مباراة الربيع الودية مطلع أكتوبر الماضي، وطلب منه الروماني لازلو بولوني الاستمرار في الملعب بعدما كشف الجهاز الطبي على موضع الإصابة التي بدت ككدمة في البداية، قبل أن يشخصها الطبيب بأنها قطع جزئي في رباط الركبة الجانبي، وأدخله في برنامج تأهيلي لإعادته إلى الملاعب.

واكتشف اللاعب إصابته بشكل مفاجئ بعدما ذهب إلى طبيب في أحد المستشفيات الخاصة، وبعد إجراء الفحوصات تأكد بإصابته بقطع كامل في رباط الركبة، وغيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

وانتقل الجلفان إلى اتحاد جدة مطلع الموسم الجاري قادماً من الباطن، ولم يشارك في المباريات الأولى للفريق بسبب مشاكل حول مقدم عقده قبل أن يعود من جديد وينضم إلى بعثة الفريق التي عسكرت في أبوظبي.