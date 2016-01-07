اتحاد القدم السعودي يُزيح البابطين عن رئاسة "الانضباط"

قرر اتحاد القدم السعودي، رفض اللعب في إيران للمنتخبات والأندية السعودية، وانتظار قرار الاتحاد الآسيوي بشأن نقل المواجهات إلى ملاعب محايدة، إضافة لتنصيب خالد با نصر، رئيسا للجنة الانضباط، وتعيين خالد البابطين الرئيس السابق، عضوا في اللجنة ذاتها، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الكرة في العاصمة الرياض.

وضمت قرارات اتحاد القدم السعودي أيضا، منع روؤساء اللجان من إعلان القرارات عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل، كذلك تكليف ياسر المسحل رئيسا لرابطة دوري المحترفين، بعد انتهاء فترة عمل محمد النويصر، إضافة لتنصيب سعود الرومي رئيسا لغرفة فض المنازعات.