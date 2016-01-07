الواكد: الأولمبي خسر بسبب التجانس

أكد عبدالله الواكد، مدير المنتخب الأولمبي السعودي، أن عدم تجانس اللاعبين في صفوف الأخضر الأولمبي، أدى لخسارته أمام المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللاعبين لم يشعروا حتى الآن بأهمية المرحلة الحالية الهامة الاستعدادية لبطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما.

وقال الواكد ضيف "في المرمى": "خسارة المواجهة الودية الأولى أمام المنتخب العراقي بثلاثية، جاءت بسبب عدم تجانس اللاعبين مع بعضهم البعض، لكن الأهم خلال هذه المواجهة، كذلك مواجهة كوريا الخميس، هو التركيز على السلبيات قبل خوض غمار البطولة".

وعن فترة الإعداد القصيرة للمنتخب الأخضر، مقارنة مع المنتخبات الأخرى، زاد القول: "فترة استعدادنا قصيرة جدا، مقارنة مع المنتخبات الأخرى، لكننا سنسعى جاهدين على تكثيف الجهود والتدريبات خلال هذه الفترة من أجل الظهور بالشكل المطلوب والمأمول".

