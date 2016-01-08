سعيد العويران: نادي الشباب تحول إلى معرض سيارات

أكد سعيد العويران، لاعب الشباب والمنتخب السعودي السابق، أن مقولة نادي الشباب أصبح معرضا للسيارات، تسببت في منعه دخول ناديه العاصمي السابق، مشيرا في الوقت ذاته، أن منصور البلوي، الرئيس الأسبق، وعضو الشرف الأبرز لاتحاد جدة، مدين له بمليون ريال.

وقال العويران، في لقاء خاص لـ"في المرمى": "تسببت مقولة - نادي الشباب أصبح معرضا للسيارات - بمنعي دخول نادي الشباب، عمل الإدارة الشبابية الحالية غير مقنع تماما، نقص الخبرة أثر على سير العمل، واختيار اللاعبين ليس في المستوى المطلوب، كذلك عقودهم لا تناسب ادائهم وما يقدمونه داخل الملعب".

وأضاف: "منصور البلوي مدين لي بمليون ريال،"، وعن أمنيته زاد القول: "أتمنى أن يحقق الخلوق محمد الشلهوب، لاعب الهلال، لقب الدوري وأن يحمل الكأس ويتوشح بالذهب".