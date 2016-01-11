أهلي جدة يكتفي بـ"الصباحية".. والعطالله يعود للتدريبات

اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي أهلي جدة، بحصة تدريبية صباحية الاثنين، على ملعب طحنون بن محمد، وذلك ضمن معسكره المقام حاليا في مدينة العين الإماراتية.

واشتملت الحصة التدريبية على تمارين استرجاعية وإطالة للمجموعة التي شاركت بصفة أساسية خلال المواجهة الودية مساء أمس أمام آنترخت فرانكفورت الألماني، بينما فرض المدير الفني السويسري كريستيان جروس، تدريبات تنوعت بين الجوانب التكتيكية وتمارين التقوية لبقية عناصر الفريق الاخضر.

وشهد المران مشاركة الحارس باسم العطالله، بعد اجتيازه البرنامج العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية، عقب الإصابة التي تعرض لها في رباط الركبة.

من جهته منح المدير الفني كريستيان جروس اللاعبين، راحة لبقية اليوم، على أن يستأنف الفريق برامج معسكره الإعدادي صباح غد الثلاثاء.